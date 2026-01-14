Родным погибшего при атаке БПЛА в Ростове окажут помощь

В Ростове-на-Дону окажут помощь родным погибшего при атаке БПЛА. Соответствующий комментарий 14 января поступил от главы города Александра Скрябина.
— Личность погибшего в атакованной многоэтажке уточняется. После этого родным будет оказана помощь, — сообщил Александр Скрябин.
Добавим, также известно о нескольких раненых, поступивших в БСМП в состоянии средней тяжести.
По информации региональных властей, во время воздушной атаки в ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка: оказались повреждены две квартиры (произошел пожар), в других квартирах пострадало остекление. Для жителей развернули пункт временного размещения. На территории, где зафиксировали ущерб, ввели локальный режим ЧС.
