Родным погибшего при атаке БПЛА в Ростове окажут помощь

Глава Ростова: после установления личности погибшего при атаке БПЛА его родным окажут помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону окажут помощь родным погибшего при атаке БПЛА. Соответствующий комментарий 14 января поступил от главы города Александра Скрябина.

— Личность погибшего в атакованной многоэтажке уточняется. После этого родным будет оказана помощь, — сообщил Александр Скрябин.

Добавим, также известно о нескольких раненых, поступивших в БСМП в состоянии средней тяжести.

По информации региональных властей, во время воздушной атаки в ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка: оказались повреждены две квартиры (произошел пожар), в других квартирах пострадало остекление. Для жителей развернули пункт временного размещения. На территории, где зафиксировали ущерб, ввели локальный режим ЧС.

