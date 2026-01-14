Ричмонд
В Башстате назвали число безработных в республике

Уровень зарегистрированной безработицы в Башкирии составляет 0,5%

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии обнародовали данные о занятости населения. На конец ноября 2025 года в центрах занятости республики было зарегистрировано 10,2 тысячи человек, не имеющих работы.

Из этого количества 8,8 тысячи официально признаны безработными. Как сообщили в Башстате, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5% от общей численности рабочей силы в регионе.

В ноябре прошлого года статус безработного получили 2 тысячи жителей Башкирии. При этом за этот же месяц удалось трудоустроить 1,3 тысячи человек.

Также статистики отметили, что спрос на работников со стороны предприятий и организаций, которые подали заявки в центры занятости, к концу ноября 2025 года составлял 29,9 тысячи вакансий. По сравнению с концом октября этот показатель снизился на 3,5%.

