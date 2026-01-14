Ричмонд
В Казачинско-Ленском районе фирма вернет 4,5 млн рублей за вред животному миру

Арендованные лесные участки были использованы для сплошных рубок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Казачинско-Ленском районе лесозаготовительная организация обязана выплатить 4,5 миллиона рублей за причинение вреда животному миру. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Арендованные лесные участки были использованы для сплошных рубок на площади 1854,14 гектара, что негативно сказалось на количестве охотничьих ресурсов, — поясняется в материалах дела.

Суд установил, что деятельность компании, связанная с заготовкой древесины, вызывает вред окружающей среде. Суд постановил взыскать сумму с фирмы в пользу бюджета муниципального образования «Казачинско-Ленский район».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за сутки в областном центре выпало 57% осадков от месячной нормы. А высота снежного покрова утром достигла 37 сантиметров, это на 11 сантиметров больше нормы.