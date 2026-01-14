В Казачинско-Ленском районе фирма вернет 4,5 млн рублей за вред животному миру

В Казачинско-Ленском районе лесозаготовительная организация обязана выплатить 4,5 миллиона рублей за причинение вреда животному миру. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— Арендованные лесные участки были использованы для сплошных рубок на площади 1854,14 гектара, что негативно сказалось на количестве охотничьих ресурсов, — поясняется в материалах дела.
Суд установил, что деятельность компании, связанная с заготовкой древесины, вызывает вред окружающей среде. Суд постановил взыскать сумму с фирмы в пользу бюджета муниципального образования «Казачинско-Ленский район».
