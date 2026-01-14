Число жертв железнодорожной катастрофы в Таиланде выросло до 27 человек

«На настоящий момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 27 человек, еще 79 человек получили травмы различной степени тяжести. Возраст пострадавших составляет от 1 года до 85 лет», — говорится в сообщении телеканала.