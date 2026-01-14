Белорус насмерть замерз во время сильных снегопадов из-за циклона Улли-Фрэнсис. Подробности БелТА озвучил официальный представитель Управления Следственного комитета по Брестской области Роман Зармаев.
Мужчина, проживавший в Столинском районе, 8 января ушел из дома и не вернулся. Мать 49-летнего белоруса обратилась в милицию. Поисковые мероприятия проводились несколько дней, когда в стране были сложные погодные условия из-за циклона Улли-Фрэнсис, который принес в Беларусь сильные снегопады и ветер.
— Днем 11 января тело мужчины было обнаружено в том же агрогородке под снегом, — сообщил официальный представитель УСК.
Он уточнил, что телесных повреждений, которые указывали бы на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Роман Зармаев добавил, что, согласно предварительным данным, смерть мужчины наступила из-за переохлаждения.