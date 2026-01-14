Белорус насмерть замерз во время сильных снегопадов из-за циклона Улли-Фрэнсис

Мужчина, проживавший в Столинском районе, 8 января ушел из дома и не вернулся. Мать 49-летнего белоруса обратилась в милицию. Поисковые мероприятия проводились несколько дней, когда в стране были сложные погодные условия из-за циклона Улли-Фрэнсис, который принес в Беларусь сильные снегопады и ветер.