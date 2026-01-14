Ричмонд
Студентов филиала института культуры под Волгоградом эвакуировали из-за пожара

В огне никто не пострадал.

Источник: администрация Камышина

ЧП произошло утром 14 января в Камышине Волгоградской области. Пожарных вызвали в здание филиала Волгоградского государственного института искусств и культуры. В библиотеке образовательного учреждения загорелся осветительный прибор на потолке, сообщает мэрия города Камышина. По данным МЧС, пожар охватил 10 квадратных метров.

Оперативные службы срочно примчались на место, отключили здание от газа и электроэнергии, всех студентов и работников института эвакуировали. В течение 25 минут с момента вызова пожарных они уже справились с огнем. Обошлось без пострадавших.