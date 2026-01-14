Бастрыкину доложат о нападении стаи собак на людей в Нижнем Тагиле

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о нападении стаи бродячих собак в Нижнем Тагиле. В социальных сетях сообщается, что в одном из регионов города животные бросаются на местных жителей, в том числе на детей.
— По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ «Халатность», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела и об обстоятельствах произошедшего.
Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело об избиении школьника в Каменске-Уральском. Толпа подростков напала на пятиклассника возле школы № 20 и сняла все на видео. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».