Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора Савельева 609 млн рублей

Прокуратура подала иск к бывшему члену Совета Федерации Дмитрию Савельеву, который уже находится под следствием по делу о заказном убийстве. Теперь надзорное ведомство намерено взыскать с него сотни миллионов рублей, полученных от нелегального бизнеса.
Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Одинцовского городского суда, иск о взыскании более 609 млн рублей подал первый заместитель генпрокурора РФ.
По версии прокуратуры, Дмитрий Савельев совмещал работу в Совете Федерации с тайным управлением бизнесом. Пока он представлял в Москве Тульскую область, его активы работали «в тени» по незаконным схемам. Теперь надзорное ведомство требует изъять все полученные доходы, так как статус сенатора исключает любые занятия предпринимательством.
Савельев находится под арестом с августа 2024 года. Политика лишили иммунитета и задержали прямо в здании Совета Федерации по подозрению в подготовке заказного убийства бизнесмена Сергея Ионова. В настоящее время это дело рассматривается в Тверском суде Москвы.
В 2021—2022 годах «Ак Барс Банк» требовал взыскать с экс-сенатора и его партнера более 1 млрд рублей долга по кредитам. В ходе тех разбирательств эксперты Минюста подтвердили подлинность подписей Савельева под документами о поручительстве.