Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора Савельева 609 млн рублей

По версии прокуратуры, Дмитрий Савельев совмещал работу в Совете Федерации с тайным управлением бизнесом. Пока он представлял в Москве Тульскую область, его активы работали «в тени» по незаконным схемам. Теперь надзорное ведомство требует изъять все полученные доходы, так как статус сенатора исключает любые занятия предпринимательством.