В Челябинской области пьяный водитель опрокинул автомобиль, уходя от погони ГАИ

Мужчина не пострадал. Но полицейские установили, что он управлял машиной без водительского удостоверения и был пьян. Алкотестер показал 0,814 мг/л. На нарушителя составили четыре административных протокола за управление автомобилем без водительского удостоверения, за отсутствие страховки, за повреждение дорожных сооружений и за невыполнение требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Теперь ему грозят штрафы на сумму более 65 тысяч рублей.