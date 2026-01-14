В Челябинской области пьяный водитель опрокинул автомобиль, уходя от погони ГАИ

Инцидент произошёл ночью в Чебаркуле. Водитель не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ стали преследовать мужчину.
— Вблизи пешеходного перехода на ул. Ленина водитель не справился с управлением, наехал на перильное ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся, — рассказали в полиции.
Мужчина не пострадал. Но полицейские установили, что он управлял машиной без водительского удостоверения и был пьян. Алкотестер показал 0,814 мг/л. На нарушителя составили четыре административных протокола за управление автомобилем без водительского удостоверения, за отсутствие страховки, за повреждение дорожных сооружений и за невыполнение требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства. Теперь ему грозят штрафы на сумму более 65 тысяч рублей.