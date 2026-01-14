Четыре человека пострадали в ДТП под Кунгуром

Утром 12 января в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа поступило сообщение о ДТП с пострадавшими от оперативного дежурного ЕДДС округа. Стало известно, что на 18 км автодороги Кунгур — Ашап столкнулись два автомобиля, сообщили в самой службе. На месте аварии спасатели осмотрели автомобили согласно пожарной безопасности. Среди пострадавших — двое мужчин 1956 и 1980 года рождения, женщина 1985 года рождения и мальчик 2017 года рождения.