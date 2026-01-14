Мошенники обманули воронежскую сотрудницу банка на 340 тысяч рублей

В Воронеже зафиксирован случай телефонного мошенничества, жертвой которого стала 61-летняя сотрудница одного из банков. Несмотря на профессиональную осведомленность о финансовых рисках, женщина перевела аферистам все свои личные сбережения — 340 тысяч рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 14 января.
Злоумышленники действовали по сложной схеме, последовательно меняя легенды. Первый звонок поступил от «сотрудника цветочного магазина». Затем на связь вышли «специалисты Госуслуг» и «сотрудники правоохранительных органов», убедившие женщину, что ее данные скомпрометированы, а счета находятся под угрозой.
Кульминацией стал звонок от человека, представившегося «персональным сотрудником Центробанка». Получив от доверчивой жертвы код доступа, мошенники удаленно оформили на ее имя фальшивую доверенность через портал «Госуслуги». Под предлогом «защиты средств» они заставили женщину снять крупную сумму наличными, а затем, через установленное на ее телефон вредоносное приложение, перевести все деньги на контролируемый ими счет.
Осознание обмана пришло к потерпевшей лишь тогда, когда аферисты, запретив ей общаться с коллегами в банке, потребовали снять оставшиеся на счетах средства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Полиция в очередной раз напоминает: настоящие сотрудники банков, силовых структур или госорганов никогда не просят переводить деньги, сообщать коды из смс или дистанционно устанавливать приложения.