Мошенники обманули воронежскую сотрудницу банка на 340 тысяч рублей

Кульминацией стал звонок от человека, представившегося «персональным сотрудником Центробанка». Получив от доверчивой жертвы код доступа, мошенники удаленно оформили на ее имя фальшивую доверенность через портал «Госуслуги». Под предлогом «защиты средств» они заставили женщину снять крупную сумму наличными, а затем, через установленное на ее телефон вредоносное приложение, перевести все деньги на контролируемый ими счет.