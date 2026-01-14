Уфимке грозит суд за то, что она подожгла машину соседки и угрожала ей

Уфимка предстанет перед судом за угрозы убийством. По данным прокуратуры Башкирии, в апреле прошлого года из-за личной неприязни к соседке она подожгла ее припаркованную на улице машину «Санг Йонг Актион». Во время ссоры женщина также угрожала соседке убийством. Ущерб от ее действий оценили более чем в 970 тысяч рублей.
Уголовное дело передадут в Октябрьский районный суд Уфы для разбирательства. Ранее эта же женщина уже была осуждена по двум статьям: за угрозу убийством и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Тогда ей назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.
