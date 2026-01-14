Бригада скорой попала в ДТП в Волгограде: пострадали водители и медики

13 января 2026 года в Советском районе Волгограда произошла авария с участием скорой медицинской помощи. В салоне машины находилась только бригада медиков — пациентов в этот момент не было.
После столкновения врач и фельдшер начали оказывать первую помощь водителям, участвовавшим в ДТП. Оба получили травмы, но серьезной госпитализации не потребовалось. Позже медики прошли обследование в больнице № 25.
В областном комитете здравоохранения сообщили, что состояние сотрудников оценивается как удовлетворительное. В ближайшее время они вернутся к исполнению служебных обязанностей согласно своему графику дежурств.
Ранее сообщалось сразу о трех ДТП на заснеженной трассе.