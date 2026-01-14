За сутки в Омске сгорели две машины и жилой дом

В 15:43 возгорание возникло в частном доме на улице 50 лет Профсоюзов. К моменту прибытия первого подразделения из-под кровли шел дым. Из здания эвакуировали собственника, который получил травмы. Пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали 14 сотрудников МЧС с привлечением четырех единиц техники. Открытое горение было остановлено к 16:01.