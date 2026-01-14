За сутки в Омске сгорели две машины и жилой дом

14 января ГУ МЧС России по Омской области представили сводку ЧП в за прошедшие сутки. В регионе были ликвидированы шесть пожаров и последствия трех автоаварий.
В 08:44 на улице Волгоградской вспыхнул припаркованный автомобиль. Четверо спасателей справились с огнем к 08:50, транспортное средство восстановлению не подлежит.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
В 15:43 возгорание возникло в частном доме на улице 50 лет Профсоюзов. К моменту прибытия первого подразделения из-под кровли шел дым. Из здания эвакуировали собственника, который получил травмы. Пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали 14 сотрудников МЧС с привлечением четырех единиц техники. Открытое горение было остановлено к 16:01.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области.
В 19:59 воспламенился моторный отсек автомобиля на 6-й Чередовой улице. Огонь повредил обшивку салона, подкапотное пространство и лакокрасочное покрытие машины. Пять пожарных с одной единицей техники ликвидировали возгорание к 20:09.
Дознаватели устанавливают причины и уточняют обстоятельства происшествий.
