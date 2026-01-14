Средства ПВО сбили за сутки 260 беспилотников ВСУ самолетного типа

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 925 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 115 танков и других боевых бронированных машин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 746 единиц специальной военной автомобильной техники.