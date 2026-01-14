Ричмонд
Средства ПВО сбили за сутки 260 беспилотников ВСУ самолетного типа

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 7 управляемых авиабомб и 260 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 925 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 115 танков и других боевых бронированных машин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 746 единиц специальной военной автомобильной техники.