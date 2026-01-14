Число погибших при крушении поезда в Таиланде достигло 29 человек

Около 09.05 (05.05 мск) в среду пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в город Убон Ратчатхани, врезался в упавший на рельсы непосредственно перед его проходом строительный кран на участке строительства эстакады скоростной железнодорожной линии в районе Сикхио провинции Накхонратчасима. Столкновение вызвало сход поезда с рельсов и пожар нескольких вагонов. Ранее сообщалось о 27 погибших и 79 раненых.
«Только что мы получили сообщение полиции о еще двоих погибших. Таким образом, на настоящий момент количество погибших в столкновении пассажирского поезда с упавшим на рельсы строительным краном в провинции Накхонратчасима составляет 29 человек», — сообщает телеканал.
Thai PBS добавляет, что спасательные работы на месте катастрофы продолжаются, еще не все люди освобождены из искореженных вагонов поезда, которые приходится резать спецтехникой, чтобы спасти пассажиров.