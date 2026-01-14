Убитую в Крыму 17-летнюю студентку похоронят 15 января

Крымчанку Эвелину К*, убитую в новогодние каникулы, похоронят 15 января. Об этом нашим коллегам из «АиФ Крым» сообщили знакомые семьи.
Напомним, тело 17-летней девушки было обнаружено в одном из сел Джанкойского района. Как ранее сообщала «Комсомолка», правоохранительные органы быстро вышли на подозреваемого. Им оказался 21-летний парень, с которым Эвелина познакомилась накануне. Сейчас он задержан.
По информации юриста Евгения Моторина, задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.
*имя изменено.