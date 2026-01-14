Экс-сотрудники бюджетной организации в Иркутске похитили 500 тысяч рублей

Работники учреждения, не подозревая о преступлениях, передали по 50 тысяч рублей наличными начальнику через его подчиненную. В результате он потратил 200 тысяч рублей. В тот же период обвиняемая украла более 270 тысяч рублей, начислив премии пяти подчиненным. Уголовное дело теперь будет рассмотрено судом.