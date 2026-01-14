Ричмонд
Экс-сотрудники бюджетной организации в Иркутске похитили 500 тысяч рублей

Мужчина организовал незаконную выдачу премии сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о хищении около полумиллиона рублей под видом законной единовременной выплаты. 44-летний мужчина, занимая руководящую должность в учреждении, занимающемся гидрометеорологией и мониторингом окружающей среды, обвиняется в растрате, а 41-летняя женщина — в пособничестве и мошенничестве.

— В декабре 2024 года мужчина организовал незаконную выдачу четырем сотрудникам премии в размере 80 тысяч рублей. Это было сделано без приказа, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе региональной прокуратуры.

Работники учреждения, не подозревая о преступлениях, передали по 50 тысяч рублей наличными начальнику через его подчиненную. В результате он потратил 200 тысяч рублей. В тот же период обвиняемая украла более 270 тысяч рублей, начислив премии пяти подчиненным. Уголовное дело теперь будет рассмотрено судом.