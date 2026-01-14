Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в Волжском

По информации ведомства, пострадавшая женщина проживает в городе Волжском. Обращаясь к главе СКР, волжанка выразила свое несогласие с ходом расследования уголовного дела об оказании ей медпомощи на позднем сроке беременности, что привело к гибели плода. Несостоявшаяся мать настаивает на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, а также требует привлечь к ответственности всех виновных лиц.