Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в Волжском

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели нерожденного ребенка при оказании ненадлежащей медицинской помощи жительнице Волгоградской области.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, пострадавшая женщина проживает в городе Волжском. Обращаясь к главе СКР, волжанка выразила свое несогласие с ходом расследования уголовного дела об оказании ей медпомощи на позднем сроке беременности, что привело к гибели плода. Несостоявшаяся мать настаивает на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, а также требует привлечь к ответственности всех виновных лиц.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СК Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и результатах проведенной проверки. По данному факту расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ — «Халатность».