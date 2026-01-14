В Челябинске суд на два месяца оставил под стражей известного адвоката, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Тракторозаводский районный суд продлил арест задержанному сотрудниками регионального УФСБ адвокату Александру Урычеву. В следственном изоляторе он останется до 18 марта 2026 года», — сказал собеседник.
Напомним, фигуранта задержали 18 ноября. В пресс-службе контрразведчиков тогда сообщали, что адвокат, представляя законные интересы своего подзащитного, убедил клиента в возможности оказать содействие в смягчении обвинительного приговора. Заручившись поддержкой в правоохранительных органах, злоумышленник предложил свои услуги в качестве посредника при передаче взятки должностным лицам.
Предварительная сумма взятки составила не менее 2 млн рублей. При передаче денег адвоката задержали.
Уголовное дело расследует СУ СК России по Челябинской области. По данным ведомства, адвокат получил деньги от жены доверителя уже после того, как последнему по договоренности смягчили приговор.