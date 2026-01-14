Минздрав Крыма начал проверку после смерти младенца в Симферополе

Ранее телеграм-канал Baza писал, что в Симферополе ребенок умер через два дня после рождения. По данным канала, причинами смерти в заключении указаны сепсис, кислородное голодание и кровоизлияние в мозг. Мать новорожденного обвинила врачей в халатности и подделке документов — до родов об угрозе для ребенка ее никто не предупреждал.