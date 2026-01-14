Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу Уральского управления Росавиации подозревают в растрате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Бывший руководитель Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате 3 млн рублей. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами Центрального МСУТ СК России в отношении бывшего руководителя Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый на постоянной основе издавал необоснованные приказы о начислении некоторым подчиненным сотрудникам повышенных премий, часть из которых данные лица передавали подозреваемому. Данные действия повлекли существенное нарушение законных интересов государства в лице Федерального агентства воздушного транспорта и неправомерное распоряжение фондом оплаты труда на общую сумму более 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства преступления выясняются.