Экс-главу Уральского управления Росавиации подозревают в растрате

«Следственными органами Центрального МСУТ СК России в отношении бывшего руководителя Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый на постоянной основе издавал необоснованные приказы о начислении некоторым подчиненным сотрудникам повышенных премий, часть из которых данные лица передавали подозреваемому. Данные действия повлекли существенное нарушение законных интересов государства в лице Федерального агентства воздушного транспорта и неправомерное распоряжение фондом оплаты труда на общую сумму более 3 млн рублей», — говорится в сообщении.