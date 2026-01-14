Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

Информация о нарушении прав жильцов общежития на улице Морской поступила в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.
«На протяжении длительного времени здание 1963 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: в стенах образовались сквозные трещины, кровля разрушается. Кроме того, из-за нарушений, допущенных при регистрации права собственности, жильцы лишены возможности приватизировать занимаемые помещения. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — рассказала женщина.
В этой связи председатель СК затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России.
Также, ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.