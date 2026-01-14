Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

Информация о нарушении прав жильцов общежития на улице Морской поступила в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте». Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.