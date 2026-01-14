ОМОН задержал двух руководителей за взятки в Витебской области

Коррупционные эпизоды установили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины. Стало известно, что 48-летний представитель частного предприятия в сельхозотрасли получил незаконное вознаграждение за решение вопроса о закупках и своевременной оплате кормов для животных.