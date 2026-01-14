ОМОН задержал двух руководителей за взятки в Витебской области

В Витебской области выявлены факты получения взяток руководителями региональных организаций, рассказали в МВД.
Коррупционные эпизоды установили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины. Стало известно, что 48-летний представитель частного предприятия в сельхозотрасли получил незаконное вознаграждение за решение вопроса о закупках и своевременной оплате кормов для животных.
Кроме того, ОМОН задержал 64-летнего главного инженера государственной организации, получившего взятку за выбор «нужного» поставщика производственных материалов.
Возбуждены уголовные дела, идет следствие.
Ранее Генпрокуратура Беларуси раскрыла детали уголовного дела в отношении трех руководителей страховых компаний, которые получали взятки более 10 лет, а сумма превысила 1,2 миллиона рублей.
Тем временем Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске.