ОМОН задержал двух руководителей за взятки в Витебской области

МВД показало, как ОМОН задержал двух коррупционеров в Витебской области.

В Витебской области выявлены факты получения взяток руководителями региональных организаций, рассказали в МВД.

Коррупционные эпизоды установили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины. Стало известно, что 48-летний представитель частного предприятия в сельхозотрасли получил незаконное вознаграждение за решение вопроса о закупках и своевременной оплате кормов для животных.

Кроме того, ОМОН задержал 64-летнего главного инженера государственной организации, получившего взятку за выбор «нужного» поставщика производственных материалов.

Возбуждены уголовные дела, идет следствие.

Ранее Генпрокуратура Беларуси раскрыла детали уголовного дела в отношении трех руководителей страховых компаний, которые получали взятки более 10 лет, а сумма превысила 1,2 миллиона рублей.

Тем временем Мингорисполком обнародовал список профессий с предоставлением жилья в Минске.