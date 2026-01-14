На Кубани украинцу вынесли приговор за попытку подрыва поезда

«В Краснодарском крае вынесен приговор в отношении гражданина Украины, пытавшегося совершить взрыв грузового поезда… Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры края, признал Борисенко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, со штрафом 1 миллион рублей», — говорится в сообщении.