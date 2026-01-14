В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что житель села Кабаково сломал нос супруге, которая отказалась делать ремонт 31 декабря.
«Мужчина был доставлен в отдел МВД России по Кармаскалинскому району, где в отношении него был составлен протокол по статье 20.21. КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сказали в пресс-службе башкирской полиции.
Максимальный штраф по этой статье — 1500 рублей.
Женщине в рамках проведения проверки было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил собеседник.