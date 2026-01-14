Ричмонд
В Башкирии оштрафовали мужчину, избившего жену за отказ клеить обои

УФА, 14 янв — РИА Новости. Житель Башкирии, избивший жену за отказ клеить обои в доме в новогоднюю ночь, заплатит штраф за появление в общественном месте в состоянии опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Источник: © РИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что житель села Кабаково сломал нос супруге, которая отказалась делать ремонт 31 декабря.

«Мужчина был доставлен в отдел МВД России по Кармаскалинскому району, где в отношении него был составлен протокол по статье 20.21. КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения)», — сказали в пресс-службе башкирской полиции.

Максимальный штраф по этой статье — 1500 рублей.

Женщине в рамках проведения проверки было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил собеседник.