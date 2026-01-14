Бывший вице-мэр Краснодара обжаловал приговор по делу о мошенничестве

«Вид жалобы (представление) — апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель — защитником (адвокатом)», — говорится в материалах суда.
Как следует из картотеки, апелляцию подал адвокат Нетребы Александр Мамжиев.
Суд в декабре назначил Всеволоду Нетребе 4 года колонии и штраф в 1 миллион рублей. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы.
От Перцева Нетреба получил часть суммы — 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде Нетреба признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.