Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший вице-мэр Краснодара обжаловал приговор по делу о мошенничестве

КРАСНОДАР, 14 янв — РИА Новости. Защита бывшего вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы, осужденного на 4 года по делу о мошенничестве, обжаловала приговор, следует из картотеки Первомайского районного суда Краснодара.

Источник: Freepik

«Вид жалобы (представление) — апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт). Заявитель — защитником (адвокатом)», — говорится в материалах суда.

Как следует из картотеки, апелляцию подал адвокат Нетребы Александр Мамжиев.

Суд в декабре назначил Всеволоду Нетребе 4 года колонии и штраф в 1 миллион рублей. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов гордумы Краснодара Нетреба пообещал содействовать за вознаграждение в 4,6 миллиона рублей избранию депутатом начальнику юридического отдела администрации Краснодара Кириллу Перцеву, который был тогда кандидатом в депутаты гордумы.

От Перцева Нетреба получил часть суммы — 2 миллиона рублей, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В суде Нетреба признал вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.

Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курировал вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.