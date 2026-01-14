В Воронеже без вести пропал 73-летний мужчина

В Воронеже объявлены поиски Сергея Ивановича Андронова. О местонахождении 73-летнего мужчины ничего не известно с воскресенья, 11 января. Об этом сообщили добровольцы регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 13 января.
Рост мужчины — 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы.
Волонтеры просят:
— Если вы видели Сергея Ивановича или обладаете какими-либо сведениями о том, где он может находиться, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам:
Напомним, ранее в Воронежской области благополучно завершились поиски 42-летней жительницы Старого Оскола. Ульяна Сидельникова была найдена в дезориентированном состоянии и доставлена в медицинское учреждение.