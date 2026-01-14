Ричмонд
В Воронеже без вести пропал 73-летний мужчина

В столице Черноземья объявили поиски пенсионера Сергея Андронова.

Источник: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж

В Воронеже объявлены поиски Сергея Ивановича Андронова. О местонахождении 73-летнего мужчины ничего не известно с воскресенья, 11 января. Об этом сообщили добровольцы регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 13 января.

Рост мужчины — 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы.

Волонтеры просят:

— Если вы видели Сергея Ивановича или обладаете какими-либо сведениями о том, где он может находиться, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700−54−52 — горячая линия отряда «ЛизаАлерт» (бесплатно по РФ); 112 — служба экстренной помощи; 8 (910) 348−74−79 — инфорг поиска Елена (позывной «Миледи»).

Напомним, ранее в Воронежской области благополучно завершились поиски 42-летней жительницы Старого Оскола. Ульяна Сидельникова была найдена в дезориентированном состоянии и доставлена в медицинское учреждение.