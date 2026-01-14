В Воронеже без вести пропал 73-летний мужчина

— Если вы видели Сергея Ивановича или обладаете какими-либо сведениями о том, где он может находиться, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700−54−52 — горячая линия отряда «ЛизаАлерт» (бесплатно по РФ); 112 — служба экстренной помощи; 8 (910) 348−74−79 — инфорг поиска Елена (позывной «Миледи»).