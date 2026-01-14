Житель Армянска пытался продать пять свертков с наркотиком: его посадили на 11 лет

В Армянске 31-летнего жителя Крыма признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Мужчина переписывался с другими людьми и согласился заниматься наркоторговлей. Крымчанин должен был разместить N-метилэфедрон в оговоренных местах. Координаты фигурант передавал кураторам.
«Разместив 5 свертков с синтетическим наркотиком, житель Армянска был задержан работниками органов внутренних дел», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.