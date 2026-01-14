Ричмонд
В Пермском крае будут судить лихача за ДТП с двумя погибшими

Автомобилист двигался с превышением скорости.

Источник: Аргументы и факты

Лихача будут судить за ДТП с двумя погибшими, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Речь идёт об аварии, которая произошла 6 октября 2022 года на трассе Болгары — Юго-Каменский — Крылово. Двигаясь по дороге с превышением скорости, 31-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-2217 не справился с управлением и врезался в иномарку «Хендай Солярис».

В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир получили смертельные ранения.

В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы уголовного дела в Пермский районный суд.

Напомним, ранее следователи направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, который насмерть сбил пешехода на отцовском мотоцикле.