В Пермском крае будут судить лихача за ДТП с двумя погибшими

Лихача будут судить за ДТП с двумя погибшими, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Речь идёт об аварии, которая произошла 6 октября 2022 года на трассе Болгары — Юго-Каменский — Крылово. Двигаясь по дороге с превышением скорости, 31-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-2217 не справился с управлением и врезался в иномарку «Хендай Солярис».
В результате столкновения водитель легковушки и его пассажир получили смертельные ранения.
В отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, по ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Прокурор утвердил обвинительное заключение и передал материалы уголовного дела в Пермский районный суд.
