В Пермском крае будут судить лихача за ДТП с двумя погибшими

Речь идёт об аварии, которая произошла 6 октября 2022 года на трассе Болгары — Юго-Каменский — Крылово. Двигаясь по дороге с превышением скорости, 31-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-2217 не справился с управлением и врезался в иномарку «Хендай Солярис».