26-летний монтажник получил увечья, упав при разборе настила на стройке в Воронеже

Парень сорвался с 6-метровой высоты.

Источник: Комсомольская правда

Государственная инспекция труда Воронежской области начала расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего на одном из строительных объектов в начале января. ЧП случилось с работником компании «Литана», специализирующейся на возведении зданий.

Инцидент произошел 7 января. 26-летний монтажник стальных и железобетонных конструкций выполнял работы по разбору настила и упал с высоты около шести метров. Полученные в результате падения повреждения классифицированы как тяжелые.

В настоящее время специалисты инспекции труда на месте устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.