Mash: в Таиланде убили российского туриста, ставшего свидетелем преступления

В Паттайе при трагических обстоятельствах погиб 41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б. Мужчину нашли мертвым в гостиничном номере вскоре после его прилета на отдых. По информации телеграм-канала Mash, тело россиянина обнаружили в отеле «Девари» в районе Джомтьен.
У погибшего зафиксированы множественные переломы и тяжелая черепно-мозговая травма. Как показала экспертиза, смерть наступила 6 января.
Мать Тимофея рассказала, что вскоре после прибытия в Таиланд сын позвонил ей и упомянул, что видел на улице, как мужчина затащил девушку в кусты и совершил над ней сексуальное насилие. После этого звонка турист на связь не выходил. Предполагается, что преступники выследили очевидца и расправились с ним в его номере.
Погибший был известным в Красноярске врачом, на счету которого сотни спасенных жизней. Когда выяснилось, что страховка не покрывает транспортировку тела в случае насильственной смерти, к сбору средств подключились его коллеги и бывшие пациенты.