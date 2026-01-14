Суд в Молдавии отклонил ходатайство по делу Гуцул, сообщила адвокат

КИШИНЕВ, 14 янв — РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство об отводе судей по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщила журналистам адвокат Наталья Байрам.
«Мы заявили ходатайство об отводе судей и о начале рассмотрения дела новым составом коллегии, однако суд его отклонил», — сказала Байрам на выходе из зала суда.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. В рамках того же дела активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена на шесть лет лишения свободы.
Она отметила, что, по мнению стороны защиты, ходатайство не было рассмотрено по существу.
Заседания по делу Гуцул и Попан в апелляционной палате не проводились с 3 ноября. Ряд молдавских СМИ выразил предположение, что судебный процесс может вернуться к началу из-за замены судьи. Ранеея Байрам заявила РИА Новости, что судебная коллегия не начнет рассматривать дело главы Гагаузии из-за замены одного из судей, рассмотрение вопроса откладывается на неопределенный срок. Во вторник, 13 января, стало известно, что заседание состоится 14 января.