Слюсарь показал видео последствий атаки БПЛА на Ростовскую область

ТАСС, 14 января. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий атаки беспилотников на регион.

Глава области сообщил, что побывал в микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону и на хуторе Ленинаване Мясниковского района. На кадрах видны последствия пожара, возникшего в результате атаки БПЛА на многоэтажный дом, а также повреждения частного дома.

По данным Минобороны РФ, над областью ночью были сбиты 25 беспилотников.

