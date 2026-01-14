Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии загорелся торговый центр «Шоколад»

Для тушения использовали пожарный поезд.

Источник: МЧС РФ

В городе Туймазы произошло возгорание в торговом центре «Шоколад» на улице 50 лет Октября. До прибытия пожарных из здания успешно эвакуировались 15 человек.

Как сообщили в МЧС по РБ, возгорание началось на втором этаже кирпичного здания. Совместными усилиями пожарных МЧС России и спасателей Госкомитета по ЧС открытое горение было ликвидировано на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, травм и погибших нет.

К тушению привлекались 47 человек и 17 единиц техники, включая пожарный поезд станции «Туймазы». Сейчас на месте продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России.