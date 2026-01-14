Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области осмотрел территории, пострадавшие при атаке БПЛА

Юрий Слюсарь побывал в Ростове и Мясниковском районе после воздушной атаки.

Источник: Комсомольская правда

Дома, получившие повреждения при атаке БПЛА в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону и в поселке Ленинаван Мясниковского района, осмотрел губернатор Юрий Слюсарь. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

— Вместе с главами Ростова и Мясниковского района детально вникли в ситуацию на месте. Основная задача — оказать поддержку пострадавшим, — написал Юрий Слюсарь.

Губернатор также расскзал об обстоятельствах гибели мужчины в одной из квартир ростовской многоэтажки. В момент удара он находился дома, его жена успела увести ребенка в коридор. Женщина и ребенок получили медицинскую помощь медиков.

— Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. В больнице остаются еще двое пострадавших, их жизни вне опасности, — добавил Юрий Слюсарь.

Обследование территорий и оценку ущерба должны начать после работы саперов. Сейчас пострадавший дом в Ростове отключен от коммуникаций, в том числе в здании нет отопления. В ряде квартир требуется срочно обследовать несущие конструкции.

— Потребовал в кратчайшие сроки восстановить контур и дать людям тепло. Ситуация требует собранности, слаженности и предельной скорости в принятии решений. Все силы брошены на ликвидацию последствий и помощь людям, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше