Губернатор Ростовской области осмотрел территории, пострадавшие при атаке БПЛА

Дома, получившие повреждения при атаке БПЛА в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону и в поселке Ленинаван Мясниковского района, осмотрел губернатор Юрий Слюсарь. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
— Вместе с главами Ростова и Мясниковского района детально вникли в ситуацию на месте. Основная задача — оказать поддержку пострадавшим, — написал Юрий Слюсарь.
Губернатор также расскзал об обстоятельствах гибели мужчины в одной из квартир ростовской многоэтажки. В момент удара он находился дома, его жена успела увести ребенка в коридор. Женщина и ребенок получили медицинскую помощь медиков.
— Выражаю соболезнования семье и близким погибшего. В больнице остаются еще двое пострадавших, их жизни вне опасности, — добавил Юрий Слюсарь.
Обследование территорий и оценку ущерба должны начать после работы саперов. Сейчас пострадавший дом в Ростове отключен от коммуникаций, в том числе в здании нет отопления. В ряде квартир требуется срочно обследовать несущие конструкции.
— Потребовал в кратчайшие сроки восстановить контур и дать людям тепло. Ситуация требует собранности, слаженности и предельной скорости в принятии решений. Все силы брошены на ликвидацию последствий и помощь людям, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
