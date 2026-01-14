Ричмонд
В Гааге задержали четырех человек, забросавших камнями посольство Ирана

ГААГА, 14 янв — РИА Новости. Полиция в Гааге задержала четырех человек, забросавших камнями здание посольства Ирана, сообщает региональная телерадиокомпания Omroep West.

Источник: Reuters

«Во вторник вечером у здания иранского посольства в Гааге были задержаны четыре человека. По данным полиции, они забрасывали здание посольства камнями», — сообщила телерадиокомпания.

Отмечается, что несколько человек также пытались перелезть через ограждение у диппредставительства.

Согласно сообщению, ущерб был минимальным, никто не пострадал. Четверо задержанных были доставлены в полицейский участок. Их личности не разглашаются.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.