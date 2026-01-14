В Архангельской области учительнице дали условный срок за избиение ребенка

МУРМАНСК, 14 янв — РИА Новости. Суд в Архангельской области приговорил учительницу одной из школ Плесецкого района, которая обвинялась в рукоприкладстве в отношении недисциплинированного 11-летнего мальчика, к условному сроку и запретил три года преподавать, сообщили в региональном СУСК РФ.