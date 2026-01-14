«Эвакуировались 15 человек»: в Башкирии вспыхнул торговый центр

До приезда спасателей из здания успели самостоятельно эвакуироваться 15 человек. Совместными усилиями специалистов МЧС и Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям огонь был локализован и потушен на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.