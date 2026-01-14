«Эвакуировались 15 человек»: в Башкирии вспыхнул торговый центр

В башкирском городе Туймазах пожарные расчеты ликвидировали открытое горение в торговом центре «Шоколад» на улице 70 лет Октября. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, к моменту прибытия первых подразделений горел второй этаж кирпичного здания.
До приезда спасателей из здания успели самостоятельно эвакуироваться 15 человек. Совместными усилиями специалистов МЧС и Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям огонь был локализован и потушен на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Для ликвидации пожара было задействовано 47 человек личного состава и 17 единиц техники, включая пожарный поезд станции «Туймазы». В настоящее время на месте продолжаются работы по проливке тлеющих конструкций и разбору завалов. Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС.
