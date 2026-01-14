В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв — РИА Новости Крым. В Крыму бывшего первого заммэра Красноперекопска обвиняют в превышении должностных полномочий при капремонте общественной территории. Сумма ущерба — более 22 млн рублей, уголовное дело в суде. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.