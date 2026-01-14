В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий

По информации надзорного органа, в декабре 2022 года администрацией Красноперекопска был заключен муниципальный контракт на проведение капитального ремонта общественной территории. Стоимость работ составила более 48 млн рублей.
«Желая оказать содействие руководителю фирмы-подрядчика, обвиняемый, будучи первым заместителем главы администрации города Красноперекопска, и зная, что при поведении работ установлены более дешевые светильники и опоры освещения, убедил главу органа местного самоуправления подписать акты выполненных работ», — сказано в сообщении.
Ущерб, причиненный муниципалитету, составил более 22 млн рублей. Незаконная деятельность бывшего должностного лица выявлена в ходе проверки межрайонной прокуратуры совместно с УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
«Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд для рассмотрения по существу», — добавили в сообщении.
Ранее обвиняемый был осужден к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), напомнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Севастополе вынесен обвинительный приговор заместителю директора департамента управления делами губернатора и городского правительства. Женщина в интересах близких родственников нарушила конкурентные процедуры для заключения государственных контрактов на аренду здания для департамента здравоохранения по значительно завышенной цене.