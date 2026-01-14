Саперов задействовали на местах падения БПЛА в Ростове и Мясниковском районе

Саперов задействовали на местах падения БПЛА в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Дона. Об этом днем 14 января сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— На месте продолжают работу саперы. После завершения обследования территорий начнет работу оценочная комиссия для документирования ущерба, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, пострадавшее многоэтажное здание в доснкой столице сейчас отключено от коммуникаций, в том числе от тепла. В ряде квартир требуется срочно обследовать несущие конструкции.
Напомним, во время воздушной атаки в ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка: оказались повреждены две квартиры (произошел пожар), в других квартирах пострадало остекление. После этого был развернут пункт временного размещения. На территории, где зафиксировали ущерб, ввели локальный режим ЧС.
Также власти сообщали о двух сгоревших частных домах в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома была повреждена кровля.
Во время воздушной атаки в почтрадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок. Погиб житель Ростова-на-Дону.
