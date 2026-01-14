Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саперов задействовали на местах падения БПЛА в Ростове и Мясниковском районе

Территории вблизи домов, пострадавших при атаке БПЛА, проверяют саперы.

Источник: Комсомольская правда

Саперов задействовали на местах падения БПЛА в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Дона. Об этом днем 14 января сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— На месте продолжают работу саперы. После завершения обследования территорий начнет работу оценочная комиссия для документирования ущерба, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, пострадавшее многоэтажное здание в доснкой столице сейчас отключено от коммуникаций, в том числе от тепла. В ряде квартир требуется срочно обследовать несущие конструкции.

Напомним, во время воздушной атаки в ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка: оказались повреждены две квартиры (произошел пожар), в других квартирах пострадало остекление. После этого был развернут пункт временного размещения. На территории, где зафиксировали ущерб, ввели локальный режим ЧС.

Также власти сообщали о двух сгоревших частных домах в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома была повреждена кровля.

Во время воздушной атаки в почтрадали четыре человека, в том числе 4-летний ребенок. Погиб житель Ростова-на-Дону.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше