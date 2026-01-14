В Крыму завели дело после смерти новорожденного в перинатальном центре

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлено обращение жительницы г. Симферополя, в котором она сообщает о халатных действиях со стороны персонала регионального перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка. Ранее по поручению руководителя главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева по факту гибели новорожденного возбуждено уголовное дело. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, изучается медицинская документация и проводится судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в ведомстве.