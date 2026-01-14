У семьи экс-мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости и бриллианты

В иске уточняется, что значительная часть имущества была оформлена на доверенных лиц и родственников, чтобы скрыть реального владельца. В частности, московская квартира экс-мэра была зарегистрирована на пасынка (сына его супруги от первого брака), а земельный участок с домом в Сочи — на юриста, который ранее оказывал семье профессиональные услуги.