У семьи экс-мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости и бриллианты

Генпрокуратура России в ходе проверки обнаружила у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского внушительный перечень скрытых активов, включая ювелирные изделия и десятки объектов недвижимости. Об этом стало известно из иска надзорного ведомства.

Источник: Комсомольская правда

Согласно материалам, за десятилетний период работы на госслужбе официальный заработок Алексея Копайгородского составил всего 16,3 миллиона рублей. Однако за это же время в собственности его семьи оказалось более 50 квартир и домов. География владений обширна: элитная недвижимость расположена в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Помимо жилья, следователи обнаружили коллекцию бриллиантов.

В иске уточняется, что значительная часть имущества была оформлена на доверенных лиц и родственников, чтобы скрыть реального владельца. В частности, московская квартира экс-мэра была зарегистрирована на пасынка (сына его супруги от первого брака), а земельный участок с домом в Сочи — на юриста, который ранее оказывал семье профессиональные услуги.

Напомним, бывший глава города-курорта стал фигурантом уголовного дела после того, как покинул свой пост и отправился в зону СВО. В настоящее время Генпрокуратура добивается обращения незаконно нажитого имущества в доход государства.