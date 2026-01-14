Автобус до Новосибирска с 49 пассажирами сломался в мороз в Алтайском крае

Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь замерзающим людям, учитывая прогнозируемое резкое понижение температуры в регионе до −40 градусов. Совместно с местной администрацией, сотрудники пожарно-спасательного отряда обеспечили временное размещение пассажиров в ближайшем кафе, где они смогли согреться. Автобус был перемещен на парковку.