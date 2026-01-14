Автобус до Новосибирска с 49 пассажирами сломался в мороз в Алтайском крае

Утром 14 января на трассе в Алтайском крае, близ поселка Заветы Ильича, произошла поломка пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Усть-Каменогорск — Новосибирск. В салоне находилось 49 пассажиров, направлявшихся из Казахстана в Новосибирск, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Прибывшие на место происшествия спасатели оказали помощь замерзающим людям, учитывая прогнозируемое резкое понижение температуры в регионе до −40 градусов. Совместно с местной администрацией, сотрудники пожарно-спасательного отряда обеспечили временное размещение пассажиров в ближайшем кафе, где они смогли согреться. Автобус был перемещен на парковку.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожарные также оказали содействие в проведении ремонтных работ транспортного средства.
В связи с надвигающимися сильными морозами, спасательные службы настоятельно рекомендуют новосибирцам воздержаться от дальних поездок за пределы области.
