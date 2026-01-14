Ричмонд
Жителю Режа грозит принудительное лечение за участие в экстремистской организации

Житель Режа может избежать колонии за участие в экстремистской организации.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Режа грозит принудительное лечение за участие в запрещенной экстремистской организации. По версии обвинения, Евгений принимал участие в запрещенном общественном объединении «СССР», пропагандирующем насильственное изменение конституции РФ, идеи нелегитимности органов госвласти и воспрепятствование деятельности госорганов. Деятельность организации велась в 6 декабря 2024 года по 8 августа 2025 года.

— Уголовное дело поступило в суд с ходатайством об освобождении Евгения Ш. от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Органами следствия Евгений обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 282.2 УК РФ «Участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности».

Судебное заседание состоится в закрытом режиме.