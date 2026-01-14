Жителю Режа грозит принудительное лечение за участие в экстремистской организации

Жителю Режа грозит принудительное лечение за участие в запрещенной экстремистской организации. По версии обвинения, Евгений принимал участие в запрещенном общественном объединении «СССР», пропагандирующем насильственное изменение конституции РФ, идеи нелегитимности органов госвласти и воспрепятствование деятельности госорганов. Деятельность организации велась в 6 декабря 2024 года по 8 августа 2025 года.