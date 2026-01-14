В Красноярском крае в ДТП со школьным автобусом погибла женщина

«На автодороге “Саяны” в направлении п. Курагино произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Auris и школьного автобуса, который перевозил учащихся МБОУ Тесинская СОШ № 10. В результате ДТП водитель легкового автомобиля Auris — женщина — погибла на месте. В автобусе один пострадавший ребенок, который направлен в ЦРБ для медицинского обследования», — сообщили в прокуратуре, добавив, что детей везли в военкомат для постановки на учет.