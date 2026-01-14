Суд вынес приговор подростку, напавшему с молотком на школу в Курске

Как установлено следствием и судом, 10 января 2025 года фигурант, являясь участником запрещенного в РФ террористического движения, разместил в интернете файл, содержащий призывы к совершению терактов и оправдание терроризма. Также, по данным правоохранителей, в этот же день подросток, находясь в непосредственной близости от школы в Курске, разбил молотком стекла припаркованного рядом автомобиля, затем фигурант проследовал к зданию образовательного учреждения, разбил стекло входной двери и попытался совершить поджог. В СК добавили, что возгорания не произошло.