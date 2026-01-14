С начала года в Крыму участились бытовые пожары

В Крыму наблюдается увеличение количества бытовых пожаров. С начала 2026 года было потушено 61 возгорание.
Спасателям удалось спасти шесть человек, трое погибли, пятеро получили травмы, а сорок человек были эвакуированы.
«Основные причины пожаров с гибелью людей — неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание электрооборудования», — отметили в пресс-службе МЧС Крыма.
Увеличение количества техногенных пожаров на 18% связано с похолоданием, которое приводит к усилению нагрузки на электрические сети. В условиях понижения температуры люди прибегают к различным способам обогрева, в том числе к самодельным электрическим устройствам, а использование таких приборов представляет опасность.