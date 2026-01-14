Ревнивец поджег дом соседа, погиб посторонний человек

По данным следствия, житель района, мучаясь от ревности, решился на поджег жилища, в котором, как он думал, находилась его сожительница.
События разворачивались еще летом, уточнили в СК. Днем в доме одного из местных жителей несколько человек, среди которых был и фигурант дела, употребляли алкогольные напитки. Затем компания разошлась.
Проснувшись ночью, фигурант дела не обнаружил рядом свою сожительницу. Мужчину охватила ревность: он подумал, что женщина осталась на ночь у хозяина застолья.
Как установило следствие, в порыве ревности 52-летний мужчина отправился к дому, где накануне проходила «вечеринка». Там он поджег скатерть на веранде, а затем ушел досыпать.
«О последствиях своих действий ревнивец не думал», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что хозяина горевшего дома удалось спасти, а вот гостя, который остался переночевать — нет. 60-летний мужчина погиб от отравления продуктами горения.
Что касается сожительницы поджигателя, она не пострадала — в горевшем дома ее вообще не оказалось, отметили следователи.
Позже была установлена сумма ущерба, нанесенного пожаром, — она составила 25,5 тысячи рублей.
В следственных органах уточнили, что поджигатель нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, но на момент совершения преступления мог сознавать значение своих действий и руководить ими.
Мужчине предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе за убийство и покушение на убийство, совершенные общеопасным способом и с особой жестокостью.
В настоящее время фигурант дела находится под стражей и ждет суда.