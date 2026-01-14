В Томске подростка осудили на 8,5 лет за госизмену и диверсии

В декабре 2025 года в Кургане задержали 17-летнего подростка по подозрению в госизмене. По версии следствия, он вышел на связь с представителем украинской террористической организации через мессенджер и заявил о готовности помогать «в деятельности против безопасности Российской Федерации». Задержанный размещал в городе надписи с призывами к вступлению в украинскую террористическую организацию и отправлял кураторам фотографии автомобилей с символикой военной операции. За свои действия подросток получил $30.